MorphoSys Aktie News: Anleger schicken MorphoSys am Dienstagmittag auf rotes Terrain

Die Aktionäre schickten das Papier von MorphoSys nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:22 Uhr 1,5 Prozent auf 15,47 EUR. In der Spitze büßte die MorphoSys-Aktie bis auf 15,30 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 15,70 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 39.362 MorphoSys-Aktien.

Bei 36,02 EUR erreichte der Titel am 22.12.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MorphoSys-Aktie 57,05 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.11.2022 (13,90 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 11,29 Prozent könnte die MorphoSys-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 31,20 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte MorphoSys am 16.11.2022 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,60 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,61 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat MorphoSys mit einem Umsatz von insgesamt 95,80 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,20 EUR erwirtschaftet worden waren, um 150,79 Prozent gesteigert.

MorphoSys dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 15.03.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 13.03.2024.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2022 ein Verlust in Höhe von -12,699 EUR je MorphoSys-Aktie in den Büchern stehen.

