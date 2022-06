MorphoSys Aktie News: Bullen treiben MorphoSys am Mittag an

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 18,90 EUR

Die Aktie notierte um 15.06.2022 12:22:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 6,8 Prozent auf 18,81 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die MorphoSys-Aktie sogar auf 19,36 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 18,80 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten MorphoSys-Aktien beläuft sich auf 199.254 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 69,00 EUR erreichte der Titel am 30.06.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die MorphoSys-Aktie mit einem Kursplus von 72,74 Prozent wieder erreichen. Am 12.05.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 16,45 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,35 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 44,17 EUR.

Am 04.05.2022 hat MorphoSys die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -3,59 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,27 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 41,50 EUR in den Büchern – ein Minus von 12,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MorphoSys 47,20 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 03.08.2022 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von MorphoSys rechnen Experten am 02.08.2023.

Laut Analysten dürfte MorphoSys im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -8,252 EUR einfahren.

