MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Mittwochvormittag stark gefragt

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 18,40 EUR

5,23% Charts

News

Analysen

Die MorphoSys-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15.06.2022 09:22:00 Uhr in Grün und gewann 7,6 Prozent auf 18,94 EUR. Die MorphoSys-Aktie zog in der Spitze bis auf 19,01 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 18,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 24.683 MorphoSys-Aktien.

Bei einem Wert von 69,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.06.2021). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 72,55 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.05.2022 bei 16,45 EUR. Mit Abgaben von 15,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der MorphoSys-Aktie wird bei 44,17 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte MorphoSys am 04.05.2022 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -3,59 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MorphoSys -1,27 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 41,50 EUR – das entspricht einem Abschlag von 12,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 47,20 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte MorphoSys am 03.08.2022 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 02.08.2023.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --8,252 EUR je MorphoSys-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MorphoSys-Aktie

MorphoSys-Aktie in Grün: Pfizer will bei Krebsmittel mit MorphoSys kooperieren - Pfizer-Aktie leichter

MorphoSys-Aktie: Was Analysten im Mai vom Papier halten

MorphoSys-Aktie gefragt: MorphoSys nimmt für Forschung höhere Verluste in Kauf

Ausgewählte Hebelprodukte auf MorphoSys Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MorphoSys Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MorphoSys

Bildquellen: MorphoSys