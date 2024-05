MorphoSys Aktie News: MorphoSys tendiert am Vormittag nordwärts

Blick auf MorphoSys-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von MorphoSys. Die MorphoSys-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 69,40 EUR.

Das Papier von MorphoSys konnte um 09:05 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 69,40 EUR. Bei 69,70 EUR markierte die MorphoSys-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 69,50 EUR. Zuletzt wechselten 10.201 MorphoSys-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 69,75 EUR erreichte der Titel am 16.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die MorphoSys-Aktie damit 0,50 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 14,52 EUR am 21.11.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 79,08 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für MorphoSys-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 35,38 EUR an.

MorphoSys gewährte am 29.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -8,37 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,30 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 55,81 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 27,54 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 62,32 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 07.08.2024 erwartet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können MorphoSys-Anleger Experten zufolge am 06.08.2025 werfen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -6,215 EUR je MorphoSys-Aktie.

Redaktion finanzen.net

