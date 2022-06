MorphoSys Aktie News: MorphoSys tendiert am Nachmittag nordwärts

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 18,35 EUR

Die MorphoSys-Aktie notierte im XETRA-Handel um 17.06.2022 16:22:00 Uhr in Grün und gewann 2,9 Prozent auf 18,12 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die MorphoSys-Aktie bei 18,37 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 17,61 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 109.327 MorphoSys-Aktien umgesetzt.

Am 30.06.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 69,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der MorphoSys-Aktie liegt somit 73,75 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 16,45 EUR. Dieser Wert wurde am 12.05.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die MorphoSys-Aktie mit einem Verlust von 10,12 Prozent wieder erreichen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 44,17 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MorphoSys am 04.05.2022. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,59 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 41,50 EUR – eine Minderung von 12,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 47,20 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 03.08.2022 erwartet. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können MorphoSys-Anleger Experten zufolge am 02.08.2023 werfen.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -8,252 EUR je MorphoSys-Aktie stehen.

