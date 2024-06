MorphoSys Aktie News: Anleger greifen bei MorphoSys am Nachmittag zu

Notierung im Fokus

Die Aktie von MorphoSys gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die MorphoSys-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 67,25 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von MorphoSys zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 67,25 EUR. Die MorphoSys-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 67,50 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 65,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 10.130 MorphoSys-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.05.2024 bei 69,75 EUR. Der derzeitige Kurs der MorphoSys-Aktie liegt somit 3,58 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 14,52 EUR am 21.11.2023. Mit Abgaben von 78,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem MorphoSys seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die MorphoSys-Aktie im Durchschnitt mit 35,38 EUR.

Am 29.04.2024 legte MorphoSys die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -8,37 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 55,81 Prozent auf 27,54 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 62,32 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von MorphoSys wird am 07.08.2024 gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von MorphoSys rechnen Experten am 06.08.2025.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -6,215 EUR je MorphoSys-Aktie.

