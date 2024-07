MorphoSys Aktie News: MorphoSys behauptet sich am Donnerstagvormittag

MorphoSys im Fokus

Die Aktie von MorphoSys zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die MorphoSys-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 67,80 EUR.

Die MorphoSys-Aktie wies um 09:05 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 67,80 EUR. Bei 67,80 EUR markierte die MorphoSys-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die größten Abgaben verzeichnete die MorphoSys-Aktie bis auf 67,75 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 67,75 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 4.873 MorphoSys-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 69,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.05.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,88 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.11.2023 bei 14,52 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 78,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

MorphoSys-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 35,38 EUR für die MorphoSys-Aktie aus.

Am 29.04.2024 legte MorphoSys die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -8,37 EUR. Im Vorjahresquartal waren -1,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 55,81 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 27,54 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 62,32 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 29.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 06.08.2025.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -7,348 EUR je MorphoSys-Aktie stehen.

