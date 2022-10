MorphoSys Aktie News: MorphoSys fällt am Dienstagmittag

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 23,26 EUR

0,39% Charts

News

Analysen

Um 12:22 Uhr rutschte die MorphoSys-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 22,94 EUR ab. Bei 22,40 EUR markierte die MorphoSys-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 23,28 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der MorphoSys-Aktie belief sich zuletzt auf 83.838 Aktien.

Am 03.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 43,29 EUR. Mit einem Zuwachs von 47,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 16,08 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 42,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 43,92 EUR je MorphoSys-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte MorphoSys am 03.08.2022 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -6,88 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,61 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 59,40 EUR – ein Plus von 55,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MorphoSys 38,20 EUR erwirtschaftet hatte.

MorphoSys dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 16.11.2022 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 06.11.2023.

2022 dürfte MorphoSys einen Verlust von -11,867 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MorphoSys-Aktie

MorphoSys-Aktie beflügelt: JPMorgan ist optimistisch für MorphoSys

MorphoSys-Aktie dennoch unter Druck: Vorstand will weiterhin im Jahr 2026 die Profitabilität erreichen

MorphoSys-Aktie deutlich fester: MorphoSys legt Daten für Blutkrebsmedikament Monjuvi vor

Ausgewählte Hebelprodukte auf MorphoSys Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MorphoSys Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MorphoSys

Bildquellen: MorphoSys