MorphoSys Aktie News: MorphoSys gewinnt am Mittwochnachmittag an Fahrt

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von MorphoSys. Zuletzt konnte die Aktie von MorphoSys zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 67,50 EUR.

Die Aktie notierte um 15:42 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 67,50 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die MorphoSys-Aktie sogar auf 67,85 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 65,95 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 11.719 MorphoSys-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.05.2024 bei 69,75 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die MorphoSys-Aktie mit einem Kursplus von 3,33 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.11.2023 (14,52 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 78,49 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an MorphoSys-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 35,38 EUR.

Am 29.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -8,37 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 55,81 Prozent zurück. Hier wurden 27,54 Mio. EUR gegenüber 62,32 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte MorphoSys am 07.08.2024 präsentieren. MorphoSys dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.08.2025 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass MorphoSys 2024 einen Verlust in Höhe von -6,215 EUR je Aktie ausweisen dürften.

