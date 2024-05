MorphoSys Aktie News: MorphoSys verliert am Montagvormittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von MorphoSys gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der MorphoSys-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 69,00 EUR.

Um 09:02 Uhr ging es für die MorphoSys-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 69,00 EUR. Die Abwärtsbewegung der MorphoSys-Aktie ging bis auf 68,70 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 68,70 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.668 MorphoSys-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 16.05.2024 auf bis zu 69,75 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 1,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,52 EUR. Dieser Wert wurde am 21.11.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 78,96 Prozent.

MorphoSys-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 35,38 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte MorphoSys am 29.04.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -8,37 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,30 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 27,54 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 55,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 62,32 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.08.2024 terminiert. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte MorphoSys möglicherweise am 06.08.2025 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -6,215 EUR je MorphoSys-Aktie.

