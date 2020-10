MorphoSys-Aktie aktuell: MorphoSys mit Einbußen

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 91,98 EUR

Die MorphoSys-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 91,98 EUR abwärts. Im Tief verlor die MorphoSys-Aktie bis auf 91,98 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 92,00 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 60 MorphoSys-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.01.2020 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 151,00 EUR an. Am 19.03.2020 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 65,95 EUR ab.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 122,50 EUR je MorphoSys-Aktie an. Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2021 -1,371 EUR je Aktie in den MorphoSys-Büchern.

Die MorphoSys AG ist ein Biotech-Unternehmen, das auf die Entwicklung von Antikörper-basierten Produkten für die pharmazeutische Industrie spezialisiert ist. Die firmeneigene HuCAL® Technologie (Human Combinatorial Antibody Library) wird eingesetzt, um neue Arzneimittel für die Behandlung von Krankheiten wie Krebs, Autoimmunkrankheiten, Infektionen, verschiedene Entzündungen und anderen Erkrankungen herzustellen. Die Technologie-Plattform ist eine rein humane kombinatorische Antikörperbibliothek, die für Partner auf Lizenzbasis erhältlich ist und in deren Forschungsstätten eingesetzt werden kann. Die Technologie gilt bereits jetzt als Gold Standard für die Produktion von menschlichen Antikörpern. HuCAL® ermöglicht es exakt maßgeschneiderte Antikörper für bestimmte Therapien zu generieren. Sie stellt eine reiche Quelle für viele potenzieller Antikörper-Medikamente dar. Mit Ylanthia hat das Unternehmen zudem die nächste Generation der Antikörpertechnologie entwickelt, die über 100 Milliarden unterschiedliche, vollständig humane Antikörper enthält.

