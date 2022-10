MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Vormittag mit Verlusten

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 22,12 EUR

Die MorphoSys-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 22,15 EUR. Die Abwärtsbewegung der MorphoSys-Aktie ging bis auf 22,09 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 22,29 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 5.616 MorphoSys-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.11.2021 bei 43,29 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 48,83 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 07.09.2022 Kursverluste bis auf 16,08 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MorphoSys-Aktie 37,79 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 43,92 EUR an.

MorphoSys ließ sich am 03.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -6,88 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,61 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 55,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 59,40 EUR umgesetzt, gegenüber 38,20 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 16.11.2022 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von MorphoSys rechnen Experten am 06.11.2023.

Analysten gehen davon aus, dass MorphoSys 2022 einen Verlust in Höhe von -11,867 EUR je Aktie ausweisen dürften.

