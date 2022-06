MorphoSys Aktie News: MorphoSys verzeichnet am Nachmittag Verluste

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 19,41 EUR

Um 23.06.2022 16:22:00 Uhr rutschte die MorphoSys-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 19,23 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die MorphoSys-Aktie bis auf 18,85 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 19,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 45.053 MorphoSys-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 69,00 EUR erreichte der Titel am 30.06.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 72,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 16,45 EUR fiel das Papier am 12.05.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 16,90 Prozent würde die MorphoSys-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MorphoSys-Aktie bei 44,17 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte MorphoSys am 04.05.2022. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -3,59 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,27 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 12,08 Prozent auf 41,50 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 47,20 EUR gelegen.

Am 03.08.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von MorphoSys veröffentlicht werden. Am 02.08.2023 wird MorphoSys schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -8,317 EUR je Aktie in den MorphoSys-Büchern.

Redaktion finanzen.net

