MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Vormittag mit kaum veränderter Tendenz

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von MorphoSys. Mit einem Wert von 67,55 EUR bewegte sich die MorphoSys-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Kurs von 67,55 EUR zeigte sich die MorphoSys-Aktie im XETRA-Handel um 09:04 Uhr kaum verändert. Kurzfristig markierte die MorphoSys-Aktie bei 67,60 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die Abwärtsbewegung der MorphoSys-Aktie ging bis auf 67,55 EUR. Bei 67,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten MorphoSys-Aktien beläuft sich auf 637 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (69,75 EUR) erklomm das Papier am 16.05.2024. Mit einem Zuwachs von 3,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 21.11.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 14,52 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die MorphoSys-Aktie damit 365,22 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

MorphoSys-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Analysten bewerten die MorphoSys-Aktie im Durchschnitt mit 35,38 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte MorphoSys am 29.04.2024. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -8,37 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei MorphoSys ein EPS von -1,30 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 55,81 Prozent auf 27,54 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 62,32 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 07.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von MorphoSys veröffentlicht werden. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte MorphoSys möglicherweise am 06.08.2025 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -7,348 EUR je MorphoSys-Aktie.

