MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Mittag mit stabiler Tendenz

Anleger zeigten sich um 25.07.2022 12:22:00 Uhr bei der MorphoSys-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 21,59 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die MorphoSys-Aktie bei 21,70 EUR. Das Tagestief markierte die MorphoSys-Aktie bei 21,04 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 21,36 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 19.616 MorphoSys-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.07.2021 bei 55,78 EUR. Derzeit notiert die MorphoSys-Aktie damit 61,29 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 12.05.2022 Kursverluste bis auf 16,45 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 31,25 Prozent könnte die MorphoSys-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 44,17 EUR an.

MorphoSys gewährte am 04.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,59 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei MorphoSys ein EPS von -1,27 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 41,50 EUR – das entspricht einem Minus von 12,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 47,20 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die MorphoSys-Bilanz für Q2 2022 wird am 03.08.2022 erwartet. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte MorphoSys möglicherweise am 02.08.2023 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass MorphoSys 2022 einen Verlust in Höhe von -9,924 EUR je Aktie ausweisen dürften.

