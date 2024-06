MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Mittag ohne große Veränderung

Notierung im Fokus

Die Aktie von MorphoSys hat am Donnerstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die MorphoSys-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 67,65 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die MorphoSys-Aktie um 11:36 Uhr im XETRA-Handel bei 67,65 EUR. Bei 67,85 EUR erreichte die MorphoSys-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Abwärtsbewegung der MorphoSys-Aktie ging bis auf 67,60 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 67,70 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.938 MorphoSys-Aktien umgesetzt.

Am 16.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 69,75 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,10 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 21.11.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 14,52 EUR. Mit Abgaben von 78,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je MorphoSys-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 35,38 EUR für die MorphoSys-Aktie aus.

Am 29.04.2024 lud MorphoSys zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -8,37 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MorphoSys -1,30 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 55,81 Prozent auf 27,54 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 62,32 Mio. EUR gelegen.

Die MorphoSys-Bilanz für Q2 2024 wird am 07.08.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der MorphoSys-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 06.08.2025.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -7,348 EUR je MorphoSys-Aktie belaufen.

