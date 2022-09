MorphoSys Aktie News: Bullen treiben MorphoSys am Mittwochmittag an

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 22,26 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von MorphoSys nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:04 Uhr 18,3 Prozent auf 21,88 EUR. Die MorphoSys-Aktie zog in der Spitze bis auf 22,49 EUR an. Bei 20,92 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 450.820 MorphoSys-Aktien den Besitzer.

Am 03.11.2021 markierte das Papier bei 43,29 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 49,46 Prozent über dem aktuellen Kurs der MorphoSys-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.09.2022 bei 16,08 EUR. Mit Abgaben von 36,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 43,92 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte MorphoSys am 03.08.2022 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -6,88 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,61 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 59,40 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 55,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,20 EUR in den Büchern standen.

MorphoSys dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 16.11.2022 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 06.11.2023 erwartet.

Der Verlust 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -11,801 EUR je MorphoSys-Aktie belaufen.

