MorphoSys Aktie News: MorphoSys zeigt sich am Mittag gestärkt

Das Papier von MorphoSys konnte um 12:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,5 Prozent auf 20,39 EUR. In der Spitze legte die MorphoSys-Aktie bis auf 20,97 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 19,71 EUR. Zuletzt wechselten 92.451 MorphoSys-Aktien den Besitzer.

Bei 80,14 EUR markierte der Titel am 04.05.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die MorphoSys-Aktie mit einem Kursplus von 74,56 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.04.2022 (19,34 EUR). Mit Abgaben von 5,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 48,17 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte MorphoSys am 16.03.2022 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -11,16 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,51 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 46,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 52,90 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 36,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2022 dürfte MorphoSys am 04.05.2022 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2023-Ergebnisse wird von Experten am 03.05.2023 erwartet.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -8,980 EUR je MorphoSys-Aktie belaufen.

