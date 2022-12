MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Donnerstagvormittag nahezu unverändert

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 12,00 EUR

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:22 Uhr die MorphoSys-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 12,05 EUR. Kurzfristig markierte die MorphoSys-Aktie bei 12,10 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die MorphoSys-Aktie gab in der Spitze bis auf 12,05 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,05 EUR. Bisher wurden heute 4.760 MorphoSys-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.01.2022 bei 34,86 EUR. Gewinne von 65,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 11,81 EUR fiel das Papier am 28.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,08 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die MorphoSys-Aktie bei 28,80 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte MorphoSys am 16.11.2022. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -3,60 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,61 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat MorphoSys im vergangenen Quartal 95,80 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 150,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MorphoSys 38,20 EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 15.03.2023 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von MorphoSys rechnen Experten am 13.03.2024.

Laut Analysten dürfte MorphoSys im Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -12,415 EUR einfahren.

