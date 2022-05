MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Montagnachmittag im Aufwind

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 20,72 EUR

3,68% Charts

News

Analysen

Die MorphoSys-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 30.05.2022 16:22:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 4,3 Prozent auf 21,02 EUR. Den Tageshöchststand markierte die MorphoSys-Aktie bei 21,08 EUR. Bei 20,63 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der MorphoSys-Aktie belief sich zuletzt auf 104.239 Aktien.

Am 03.06.2021 markierte das Papier bei 72,84 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 71,14 Prozent könnte die MorphoSys-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 16,45 EUR fiel das Papier am 12.05.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 47,17 EUR.

Am 04.05.2022 äußerte sich MorphoSys zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -3,59 EUR. Ein Jahr zuvor waren -1,27 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat MorphoSys im vergangenen Quartal 41,50 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 12,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MorphoSys 47,20 EUR umsetzen können.

MorphoSys dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 03.08.2022 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können MorphoSys-Anleger Experten zufolge am 02.08.2023 werfen.

In der MorphoSys-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -9,409 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MorphoSys-Aktie

MorphoSys-Aktie gefragt: MorphoSys nimmt für Forschung höhere Verluste in Kauf

MorphoSys-CEO Kress: "Eine neue Ära in der Behandlung"

Ausblick: MorphoSys legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ausgewählte Hebelprodukte auf MorphoSys Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MorphoSys Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MorphoSys

Bildquellen: MorphoSys