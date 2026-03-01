DAX23.729 -3,7%Est505.770 -3,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7400 -3,9%Nas22.749 +0,4%Bitcoin57.692 -1,9%Euro1,1597 -0,8%Öl83,49 +6,9%Gold5.156 -3,2%
Moskau besorgt wegen iranischen Atomkraftwerks Buschehr

03.03.26 14:13 Uhr

MOSKAU (dpa-AFX) - Russland sieht wegen der Angriffe der USA und Israels auf den Iran eine wachsende Gefahr für das Kernkraftwerk Buschehr. Wenige Kilometer vom AKW entfernt seien Explosionen zu hören, sagte Alexej Lichatschow, Chef des staatlichen russischen Atomkonzerns Rosatom, in Moskau. "Das richtet sich nicht gegen das Werk, sondern gegen Militäranlagen dort", sagte er der Nachrichtenagentur Interfax zufolge. "Doch die Bedrohung wächst, je intensiver der Konflikt wird."

Rosatom erwäge, weitere 150 bis 200 Mitarbeiter aus Buschehr abzuziehen, sobald die Sicherheitslage es zulasse, sagte Lichatschow. Die Russen bauen im Iran an einem zweiten Reaktorblock. Familien und Kinder der russischen Spezialisten seien schon vor den Angriffen in Sicherheit gebracht worden.

Die Atomanlage Buschehr, das einzige iranische Atomkraftwerk, liegt etwa 760 Kilometer südlich von Teheran am Persischen Golf. Sein Reaktor russischer Bauart liefert seit 2011 Strom./fko/DP/stw