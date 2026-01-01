Moskau und Paris tauschen Gefangene aus

MOSKAU/PARIS (dpa-AFX) - Frankreich und Russland haben in einem politischen Deal Gefangene ausgetauscht. Staatspräsident Emmanuel Macron teilte im Netzwerk X mit, der in Russland wegen angeblicher Spionage angeklagte französische Politologe Laurent Vinatier sei in die Heimat zurückgekehrt. Der russische Basketballer Daniil Kassatkin wurde aus französischer Haft entlassen und flog zurück nach Russland, wie der Inlandsgeheimdienst FSB in Moskau mitteilte.

Der Zentralasien-Experte Vinatier arbeitete in Russland für die Schweizer Nichtregierungsorganisation Zentrum für humanitären Dialog, die auf Konfliktlösung spezialisiert ist. Er war 2024 festgenommen und verurteilt worden, weil er gegen die Auflagen für sogenannte ausländische Agenten verstoßen habe. 2025 kam eine Anklage wegen Spionage dazu.

USA wollten Auslieferung Kassatkins

Der Sportler Kassatkin war 2025 in Frankreich auf Betreiben der USA festgenommen worden, weil er an Cyber-Erpressung beteiligt gewesen sein soll. Die USA hatten einen Auslieferungsantrag gestellt.

Der Austausch kann als Zeichen einer gewissen Entspannung zwischen Paris und Moskau gelten. Macron hat sich offen gezeigt, mit Kremlchef Wladimir Putin zu telefonieren. Kremlsprecher Dmitri Peskow deutete Ende Dezember an, dass es bald eine Lösung für den Fall Vinatier geben könnte./fko/DP/men