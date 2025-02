MTU Aero Engines-Aktie: Führungskraft investiert in eigene Anteile

Erfasster Insidertrade

So hoch fiel ein Insiderdeal bei der MTU Aero Engines-Aktie aus.

Am 25.02.2025 wurden bei MTU Aero Engines Eigengeschäfte von Führungskräften registriert. Die offizielle Bestätigung der Transaktion ging am 27.02.2025 ein. Vorstand Maurer, Dr. Silke stockte am 25.02.2025 sein Investment in MTU Aero Engines-Aktien auf. Maurer, Dr. Silke erstand 42 Aktien zu je 306,90 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie notierte im FSE-Handel letzten Endes in Grün und gewann 0,80 Prozent auf 311,50 EUR.

Die Aktie legte am Veröffentlichungstag der BaFin letztlich in der FSE-Sitzung 1,00 Prozent auf 321,60 EUR zu. In der Summe wechselten via FSE 923 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer. MTU Aero Engines wird aktuell mit einem Börsenwert von 17,16 Mrd. Euro gelistet. Die Anzahl der im Streubesitz befindlichen Papiere wird auf 53.770.924 beziffert.

Davor tätigte Maurer, Dr. Silke am 25.02.2025 ein Eigengeschäft. Die Führungskraft vergrößerte die Aktienposition um 95 Papiere zu jeweils 305,70 EUR.

Redaktion finanzen.net