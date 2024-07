MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines schiebt sich am Dienstagvormittag vor

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von MTU Aero Engines. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 239,10 EUR zu.

Die MTU Aero Engines-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 239,10 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie zog in der Spitze bis auf 239,20 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 236,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 5.835 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.06.2024 bei 242,80 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,55 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der MTU Aero Engines-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.09.2023 (158,20 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,84 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR an MTU Aero Engines-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,39 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der MTU Aero Engines-Aktie wird bei 252,78 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel veröffentlichte MTU Aero Engines am 16.02.2016. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,29 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,29 EUR je Aktie in den Büchern standen. MTU Aero Engines hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,18 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte MTU Aero Engines am 01.08.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von MTU Aero Engines rechnen Experten am 24.07.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,06 EUR je MTU Aero Engines-Aktie belaufen.

