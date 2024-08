MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Freitagvormittag leichter

Blick auf MTU Aero Engines-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von MTU Aero Engines. Das Papier von MTU Aero Engines befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 258,50 EUR ab.

Die MTU Aero Engines-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 258,50 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die MTU Aero Engines-Aktie bisher bei 253,10 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 255,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 11.591 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 279,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.08.2024). Mit einem Zuwachs von 7,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 158,20 EUR fiel das Papier am 22.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 38,80 Prozent könnte die MTU Aero Engines-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten MTU Aero Engines-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,44 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 259,60 EUR an.

MTU Aero Engines ließ sich am 16.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,29 EUR, nach 1,29 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,18 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,18 Mrd. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.10.2024 erfolgen. Die Veröffentlichung der MTU Aero Engines-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 23.10.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass MTU Aero Engines im Jahr 2024 12,13 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

