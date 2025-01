MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines tendiert am Freitagmittag südwärts

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 317,00 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 1,5 Prozent auf 317,00 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die MTU Aero Engines-Aktie bisher bei 315,30 EUR. Bei 321,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 17.333 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Am 05.12.2024 markierte das Papier bei 332,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,92 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der MTU Aero Engines-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 192,65 EUR ab. Mit Abgaben von 39,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass MTU Aero Engines-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,39 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete MTU Aero Engines 2,00 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 343,00 EUR.

MTU Aero Engines ließ sich am 16.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. MTU Aero Engines hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,29 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,29 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 1,18 Mrd. EUR gegenüber 1,18 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die MTU Aero Engines-Bilanz für Q4 2024 wird am 19.02.2025 erwartet. Am 25.02.2026 wird MTU Aero Engines schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 13,78 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

