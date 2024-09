MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Vormittag stärker

MTU Aero Engines im Fokus

Die Aktie von MTU Aero Engines zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von MTU Aero Engines zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 268,20 EUR.



Das Papier von MTU Aero Engines konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 268,20 EUR. Bei 268,80 EUR erreichte die MTU Aero Engines-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 267,40 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.601 MTU Aero Engines-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 279,10 EUR markierte der Titel am 01.08.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,06 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.09.2023 bei 158,20 EUR. Der aktuelle Kurs der MTU Aero Engines-Aktie ist somit 41,01 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten MTU Aero Engines-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,52 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 278,30 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MTU Aero Engines am 16.02.2016. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte MTU Aero Engines ein EPS von 1,29 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,18 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,18 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

MTU Aero Engines wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 24.10.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der MTU Aero Engines-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 23.10.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,65 EUR je MTU Aero Engines-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

