MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines verzeichnet am Dienstagmittag herbe Einbußen

Um 12:22 Uhr rutschte die MTU Aero Engines-Aktie in der XETRA-Sitzung um 5,2 Prozent auf 196,95 EUR ab. Das Tagestief markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 194,75 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 205,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 128.816 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.06.2021 bei 224,90 EUR. Der aktuelle Kurs der MTU Aero Engines-Aktie ist somit 14,19 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 161,55 EUR. Dieser Wert wurde am 30.11.2021 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 17,97 Prozent könnte die MTU Aero Engines-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 223,07 EUR.

Am 29.04.2022 hat MTU Aero Engines die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,67 EUR, nach 0,63 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat MTU Aero Engines mit einem Umsatz von insgesamt 1,02 Milliarden EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren, um 13,56 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.04.2022 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2022-Bilanz auf den 23.02.2023.

Experten gehen davon aus, dass MTU Aero Engines im Jahr 2023 9,44 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

Verteidigung: Bedürfnis nach Sicherheit

MTU Aero Engines-Aktie: Was Analysten von MTU Aero Engines erwarten

MTU-Aktie dennoch unter Druck: Moody's verbessert Ausblick für MTU Aero auf stabil

Ausgewählte Hebelprodukte auf MTU Aero Engines AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf MTU Aero Engines AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf MTU Aero Engines AG

Bildquellen: MTU Aero Engines