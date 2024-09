MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Nachmittag mit roter Tendenz

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 265,10 EUR.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 265,10 EUR. Bei 262,10 EUR markierte die MTU Aero Engines-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 266,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 23.555 MTU Aero Engines-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (279,10 EUR) erklomm das Papier am 01.08.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Kursplus von 5,28 Prozent wieder erreichen. Am 22.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 158,20 EUR. Abschläge von 40,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 2,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,52 EUR je MTU Aero Engines-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 278,30 EUR für die MTU Aero Engines-Aktie aus.

MTU Aero Engines ließ sich am 16.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 1,18 Mrd. EUR gegenüber 1,18 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

MTU Aero Engines dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 24.10.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können MTU Aero Engines-Anleger Experten zufolge am 23.10.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 12,71 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

