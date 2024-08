MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Mittwochnachmittag gefragt

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Im XETRA-Handel gewannen die MTU Aero Engines-Papiere zuletzt 1,8 Prozent.

Das Papier von MTU Aero Engines konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 261,50 EUR. Kurzfristig markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 262,10 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 260,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 51.809 MTU Aero Engines-Aktien.

Bei 279,10 EUR erreichte der Titel am 01.08.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,73 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 22.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 158,20 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für MTU Aero Engines-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,48 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 270,20 EUR.

Am 16.02.2016 hat MTU Aero Engines in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2015 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,29 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,29 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 1,18 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MTU Aero Engines 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die MTU Aero Engines-Bilanz für Q3 2024 wird am 24.10.2024 erwartet. Schätzungsweise am 23.10.2025 dürfte MTU Aero Engines die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem MTU Aero Engines-Gewinn in Höhe von 12,42 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

Jefferies & Company Inc.: MTU Aero Engines-Aktie erhält Buy

Aktien-Tipp: So bewertet Warburg Research die MTU Aero Engines-Aktie

DAX 40-Titel MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MTU Aero Engines von vor einem Jahr eingefahren