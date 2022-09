MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines kommt am Mittwochvormittag kaum vom Fleck

Kaum Ausschläge verzeichnete die MTU Aero Engines-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:22 Uhr bei 172,00 EUR. Im Tageshoch stieg die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 172,20 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 170,45 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 170,45 EUR. Bisher wurden heute 3.800 MTU Aero Engines-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 221,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.02.2022 erreicht. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 22,21 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 05.07.2022 auf bis zu 159,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,90 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 223,23 EUR.

Am 29.04.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,74 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte MTU Aero Engines ein EPS von 1,08 EUR je Aktie vermeldet. MTU Aero Engines hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.180,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 989,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte MTU Aero Engines am 27.10.2022 vorlegen. Am 26.10.2023 wird MTU Aero Engines schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 7,86 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

August 2022: Das sind die Expertenmeinungen zur MTU Aero Engines-Aktie

Rolls-Royce-Aktie gibt merklich nach: Erholung der Langstreckenflüge macht Hoffnung

Analysten sehen bei MTU Aero Engines-Aktie Potenzial

Ausgewählte Hebelprodukte auf MTU Aero Engines AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MTU Aero Engines AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MTU Aero Engines AG

Bildquellen: MTU Aero Engines