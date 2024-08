MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Freitagnachmittag mit KursVerlusten

Blick auf MTU Aero Engines-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 258,00 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 258,00 EUR. Die Abwärtsbewegung der MTU Aero Engines-Aktie ging bis auf 257,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 258,70 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 25.861 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Am 01.08.2024 markierte das Papier bei 279,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,18 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 22.09.2023 auf bis zu 158,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 38,68 Prozent.

Nachdem im Jahr 2023 2,00 EUR an MTU Aero Engines-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,50 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 278,30 EUR an.

MTU Aero Engines ließ sich am 16.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,29 EUR. Im letzten Jahr hatte MTU Aero Engines einen Gewinn von 1,29 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MTU Aero Engines in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,18 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte MTU Aero Engines am 24.10.2024 präsentieren. MTU Aero Engines dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 23.10.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 12,54 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

