MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Nachmittag nahe Vortagesniveau

Notierung im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Kaum Ausschläge verzeichnete die MTU Aero Engines-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 272,90 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:52 Uhr bei der MTU Aero Engines-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 272,90 EUR. Den Tageshöchststand markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 275,30 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie gab in der Spitze bis auf 272,50 EUR nach. Bei 274,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 37.000 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Bei 279,10 EUR markierte der Titel am 01.08.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Kursplus von 2,27 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 158,20 EUR am 22.09.2023. Mit dem aktuellen Kurs notiert die MTU Aero Engines-Aktie 72,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,52 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 281,60 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2015 abgelaufenen Quartal legte MTU Aero Engines am 16.02.2016 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,29 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 1,18 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte MTU Aero Engines 1,18 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte MTU Aero Engines am 24.10.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 23.10.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 12,73 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

XETRA-Handel DAX fällt letztendlich zurück

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX verbucht letztendlich Verluste

Schwacher Handel in Frankfurt: DAX legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein