MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines steigt am Dienstagnachmittag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von MTU Aero Engines. Im XETRA-Handel gewannen die MTU Aero Engines-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 324,70 EUR zu. Die MTU Aero Engines-Aktie zog in der Spitze bis auf 325,90 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 323,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten MTU Aero Engines-Aktien beläuft sich auf 19.459 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.12.2024 bei 332,60 EUR. Mit einem Zuwachs von 2,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 17.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 202,70 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie 37,57 Prozent sinken.

Analysten bewerten die MTU Aero Engines-Aktie im Durchschnitt mit 348,70 EUR.

MTU Aero Engines ließ sich am 16.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,29 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MTU Aero Engines 1,29 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MTU Aero Engines in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,18 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,18 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte MTU Aero Engines am 19.02.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 25.02.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von MTU Aero Engines.

