MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines verzeichnet am Mittag Verluste

Aktie im Fokus

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 322,70 EUR.

Das Papier von MTU Aero Engines befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 322,70 EUR ab. Im Tief verlor die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 321,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 323,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 13.736 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.12.2024 auf bis zu 332,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,07 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 17.01.2024 auf bis zu 202,70 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,19 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2023 2,00 EUR an MTU Aero Engines-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,36 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 348,70 EUR je MTU Aero Engines-Aktie an.

Am 16.02.2016 legte MTU Aero Engines die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2015 endete, vor. In Sachen EPS wurden 1,29 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MTU Aero Engines 1,29 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,18 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.02.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der MTU Aero Engines-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 25.02.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 13,70 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

DAX 40-Titel MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MTU Aero Engines-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Handel in Frankfurt: DAX zum Handelsstart in Rot

Handel in Frankfurt: LUS-DAX pendelt zum Start des Freitagshandels um die Nulllinie