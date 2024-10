MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines legt am Mittag zu

So entwickelt sich MTU Aero Engines

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,8 Prozent auf 297,80 EUR zu.

Um 11:48 Uhr stieg die MTU Aero Engines-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,8 Prozent auf 297,80 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 299,20 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 293,10 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 58.281 MTU Aero Engines-Aktien.

Am 15.10.2024 markierte das Papier bei 299,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,47 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 162,55 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 45,42 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,50 EUR. Im Vorjahr erhielten MTU Aero Engines-Aktionäre 2,00 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 288,10 EUR aus.

MTU Aero Engines veröffentlichte am 16.02.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,29 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,29 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,18 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,18 Mrd. EUR.

Am 24.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von MTU Aero Engines veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 23.10.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass MTU Aero Engines im Jahr 2024 12,80 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

