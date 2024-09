MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Montagvormittag im Minusbereich

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von MTU Aero Engines. Der MTU Aero Engines-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,6 Prozent auf 271,90 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von MTU Aero Engines nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 2,6 Prozent auf 271,90 EUR. Die Abwärtsbewegung der MTU Aero Engines-Aktie ging bis auf 269,20 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 272,00 EUR. Der Tagesumsatz der MTU Aero Engines-Aktie belief sich zuletzt auf 15.073 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 13.09.2024 auf bis zu 279,90 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 2,94 Prozent Plus fehlen der MTU Aero Engines-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.09.2023 bei 158,20 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 41,82 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MTU Aero Engines-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass MTU Aero Engines-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,52 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete MTU Aero Engines 2,00 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der MTU Aero Engines-Aktie wird bei 281,60 EUR angegeben.

MTU Aero Engines gewährte am 16.02.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,29 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte MTU Aero Engines 1,29 EUR je Aktie verdient. MTU Aero Engines hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,18 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

MTU Aero Engines dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 24.10.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können MTU Aero Engines-Anleger Experten zufolge am 23.10.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 12,73 EUR je Aktie in den MTU Aero Engines-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

MTU Aero Engines-Aktie gefragt: Anleihe stark überzeichnet

Investment-Note für MTU Aero Engines-Aktie: Neue Analyse von Barclays Capital

XETRA-Handel DAX fällt letztendlich zurück