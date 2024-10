MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Donnerstagvormittag mit positiven Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 310,30 EUR zu.

Um 09:06 Uhr wies die MTU Aero Engines-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 310,30 EUR nach oben. Bei 310,80 EUR markierte die MTU Aero Engines-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 309,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.111 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Bei 310,80 EUR markierte der Titel am 17.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,16 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der MTU Aero Engines-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 162,55 EUR am 21.10.2023. Mit einem Abschlag von mindestens 47,62 Prozent könnte die MTU Aero Engines-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 erhielten MTU Aero Engines-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,57 EUR. Analysten bewerten die MTU Aero Engines-Aktie im Durchschnitt mit 299,00 EUR.

Am 16.02.2016 äußerte sich MTU Aero Engines zu den Kennzahlen des am 31.12.2015 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 1,18 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 24.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. MTU Aero Engines dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 23.10.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 13,05 EUR je Aktie belaufen.

