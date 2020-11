MTU Aero Engines-Aktie aktuell: MTU Aero Engines gewinnt an Boden

Zuletzt konnte die Aktie von MTU Aero Engines zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 196,65 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX, der zurzeit bei 13.146 Punkten liegt. Der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 196,75 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 194,60 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 173.167 MTU Aero Engines-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 289,30 EUR erreichte der Titel am 24.01.2020 00:00:00 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.03.2020 00:00:00 bei 97,76 EUR.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 153,54 EUR. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je MTU Aero Engines-Aktie in Höhe von 6,61 EUR im Jahr 2021 aus.

MTU Aero Engines AG ist ein führender Hersteller von Triebwerksmodulen und -komponenten sowie von kompletten Flugzeugtriebwerken und Industriegasturbinen. Zu den Kunden zählen sowohl zivile als auch militärische Hersteller und Betreiber von Flugzeugen und Industriegasturbinen auf der ganzen Welt. Auch in Helikoptern kommen die Produkte von MTU Aero Engines zur Anwendung. Darüber hinaus ist die MTU in der Instandhaltung von Triebwerken tätig und nutzt ihr Know-how aus dem Triebwerksbau auch im Industriegasturbinen-Geschäft. Die Bandbreite der hergestellten Produkte erstreckt sich von Großraumflugzeugen wie dem neuen Airbus A380 oder der Boeing 747 über große Passagiermaschinen wie den Airbus A320. Im Militärbereich gilt MTU auf nationaler Ebene als Systempartner für fast alle Flugtriebwerke der Bundeswehr. Auch an Antrieben für die Militärmaschinen Tornado, Eurofighter/Typhoon und den Militärtransporter A400M ist MTU beteiligt. National und international ist MTU maßgeblich an allen zentralen Technologieprogrammen beteiligt und kooperiert unter anderem mit General Electric und Rolls-Royce.

