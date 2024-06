MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Freitagnachmittag billiger

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Das Papier von MTU Aero Engines befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 226,60 EUR ab.

Um 15:52 Uhr fiel die MTU Aero Engines-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 226,60 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die MTU Aero Engines-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 225,40 EUR aus. Bei 227,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 74.172 MTU Aero Engines-Aktien.

Am 16.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 240,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,22 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der MTU Aero Engines-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.09.2023 bei 158,20 EUR. Mit Abgaben von 30,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

MTU Aero Engines-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,39 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 252,56 EUR an.

MTU Aero Engines gewährte am 16.02.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,29 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei MTU Aero Engines noch ein Gewinn pro Aktie von 1,29 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat MTU Aero Engines 1,18 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,18 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 01.08.2024 dürfte MTU Aero Engines Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 24.07.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 12,06 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

