MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines verteuert sich am Freitagnachmittag

Die Aktionäre schickten das Papier von MTU Aero Engines nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 22.07.2022 16:22:00 Uhr 1,0 Prozent auf 192,60 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie legte bis auf 195,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 190,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 55.038 MTU Aero Engines-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.02.2022 bei 221,10 EUR. Der derzeitige Kurs der MTU Aero Engines-Aktie liegt somit 12,89 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 159,40 EUR. Dieser Wert wurde am 05.07.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,83 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 221,75 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MTU Aero Engines am 29.04.2022. Das EPS belief sich auf 1,74 EUR gegenüber 1,08 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 1.180,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 989,00 EUR umgesetzt.

MTU Aero Engines wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 27.07.2022 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 28.07.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass MTU Aero Engines im Jahr 2022 7,92 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

