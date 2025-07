MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines gewinnt am Vormittag

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von MTU Aero Engines. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 387,30 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von MTU Aero Engines nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:05 Uhr 0,1 Prozent auf 387,30 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie legte bis auf 388,50 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 385,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.045 MTU Aero Engines-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 392,80 EUR erreichte der Titel am 18.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 1,40 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.07.2024 bei 245,00 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,74 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass MTU Aero Engines-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,81 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete MTU Aero Engines 2,20 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 385,56 EUR für die MTU Aero Engines-Aktie aus.

Am 16.02.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,29 EUR. Im Vorjahresviertel hatte MTU Aero Engines 1,29 EUR je Aktie erwirtschaftet. Mit einem Umsatz von 1,18 Mrd. EUR, gegenüber 1,18 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 24.07.2025 dürfte MTU Aero Engines Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können MTU Aero Engines-Anleger Experten zufolge am 23.07.2026 werfen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem MTU Aero Engines-Gewinn in Höhe von 16,61 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

