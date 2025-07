MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Mittag mit roten Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,8 Prozent auf 359,20 EUR ab.

Die Aktie verlor um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 359,20 EUR. In der Spitze fiel die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 349,40 EUR. Mit einem Wert von 362,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 112.984 MTU Aero Engines-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (395,80 EUR) erklomm das Papier am 24.07.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MTU Aero Engines-Aktie 10,19 Prozent zulegen. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 245,60 EUR. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 46,25 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem MTU Aero Engines seine Aktionäre 2024 mit 2,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,78 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 385,56 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte MTU Aero Engines am 16.02.2016 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,29 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,29 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 1,18 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,18 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 23.10.2025 dürfte MTU Aero Engines Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von MTU Aero Engines rechnen Experten am 22.10.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 16,69 EUR je Aktie in den MTU Aero Engines-Büchern.

