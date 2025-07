MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Nachmittag mit Einbußen

Aktie im Fokus

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,0 Prozent auf 358,20 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 358,20 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 349,40 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 362,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 142.310 MTU Aero Engines-Aktien.

Bei 395,80 EUR markierte der Titel am 24.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,50 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 245,60 EUR am 06.08.2024. Abschläge von 31,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 2,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,78 EUR je MTU Aero Engines-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 385,56 EUR aus.

Am 16.02.2016 hat MTU Aero Engines in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2015 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,29 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte MTU Aero Engines 1,29 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,18 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,18 Mrd. EUR.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte MTU Aero Engines am 23.10.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 22.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von MTU Aero Engines.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 16,69 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

