MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines tendiert am Vormittag nahe Vortagesschluss

MTU Aero Engines im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von MTU Aero Engines. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die MTU Aero Engines-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 342,00 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:03 Uhr bei 342,00 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze legte die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 343,30 EUR zu. Das bisherige Tagestief markierte MTU Aero Engines-Aktie bei 341,40 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 343,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.887 MTU Aero Engines-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 23.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 343,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die MTU Aero Engines-Aktie derzeit noch 0,38 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.04.2024 bei 208,70 EUR. Mit Abgaben von 38,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass MTU Aero Engines-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,34 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete MTU Aero Engines 2,00 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MTU Aero Engines-Aktie bei 351,70 EUR.

MTU Aero Engines gewährte am 16.02.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,29 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte MTU Aero Engines 1,29 EUR je Aktie verdient. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 1,18 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.02.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können MTU Aero Engines-Anleger Experten zufolge am 25.02.2026 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 13,72 EUR je MTU Aero Engines-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

