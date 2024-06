MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines gibt am Montagvormittag ab

Kursentwicklung

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 228,30 EUR.

Um 09:06 Uhr fiel die MTU Aero Engines-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 228,30 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die MTU Aero Engines-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 228,10 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 228,40 EUR. Zuletzt wechselten 1.428 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Am 16.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 240,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 5,43 Prozent Plus fehlen der MTU Aero Engines-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 158,20 EUR. Dieser Wert wurde am 22.09.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,71 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass MTU Aero Engines-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,39 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete MTU Aero Engines 2,00 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 252,56 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals präsentierte MTU Aero Engines am 16.02.2016. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte MTU Aero Engines ein EPS von 1,29 EUR je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 1,18 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte MTU Aero Engines am 01.08.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 24.07.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass MTU Aero Engines im Jahr 2024 12,06 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

