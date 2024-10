MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines gewinnt am Donnerstagmittag

So bewegt sich MTU Aero Engines

Die Aktie von MTU Aero Engines zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die MTU Aero Engines-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 310,10 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die MTU Aero Engines-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 310,10 EUR nach oben. Die MTU Aero Engines-Aktie legte bis auf 314,80 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 312,30 EUR. Zuletzt wechselten 29.683 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 24.10.2024 auf bis zu 314,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die MTU Aero Engines-Aktie derzeit noch 1,52 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 12.12.2023 auf bis zu 173,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 44,02 Prozent könnte die MTU Aero Engines-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR an MTU Aero Engines-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,57 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 305,00 EUR an.

MTU Aero Engines veröffentlichte am 16.02.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,29 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,29 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MTU Aero Engines in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,18 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 19.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 25.02.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 13,13 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

Raytheon-Aktie dennoch niedriger: Hohe Nachfrage beflügelt RTX

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX verbucht nachmittags Verluste

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: So steht der LUS-DAX nachmittags