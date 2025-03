MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines tendiert am Dienstagvormittag schwächer

Aktie im Blick

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 341,00 EUR nach.

Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 341,00 EUR. Das Tagestief markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 339,70 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 341,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 4.206 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.03.2025 bei 356,00 EUR. Der aktuelle Kurs der MTU Aero Engines-Aktie ist somit 4,40 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 208,70 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 38,80 Prozent.

Nachdem MTU Aero Engines seine Aktionäre 2023 mit 2,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,32 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 354,20 EUR aus.

Am 16.02.2016 äußerte sich MTU Aero Engines zu den Kennzahlen des am 31.12.2015 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,18 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,18 Mrd. EUR.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von MTU Aero Engines wird am 05.05.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der MTU Aero Engines-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 05.05.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem MTU Aero Engines-Gewinn in Höhe von 13,84 EUR je Aktie aus.

