MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Dienstagnachmittag im Minusbereich

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,6 Prozent auf 222,90 EUR nach.

Die MTU Aero Engines-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 2,6 Prozent bei 222,90 EUR. Der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 210,80 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 212,90 EUR. Bisher wurden heute 222.153 MTU Aero Engines-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 240,70 EUR erreichte der Titel am 16.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 7,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 22.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 158,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,39 EUR. Im Vorjahr erhielten MTU Aero Engines-Aktionäre 2,00 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die MTU Aero Engines-Aktie bei 252,56 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals präsentierte MTU Aero Engines am 16.02.2016. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,29 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,29 EUR je Aktie erzielt worden. MTU Aero Engines hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,18 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte MTU Aero Engines am 01.08.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 24.07.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 12,06 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

