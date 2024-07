MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines reagiert am Freitagvormittag positiv

Notierung im Fokus

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die MTU Aero Engines-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 256,00 EUR nach oben.

Die MTU Aero Engines-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 256,00 EUR. In der Spitze gewann die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 256,40 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 254,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.087 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 257,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.07.2024 erreicht. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 0,47 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.09.2023 (158,20 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 38,20 Prozent könnte die MTU Aero Engines-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für MTU Aero Engines-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,26 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 259,60 EUR an.

MTU Aero Engines gewährte am 16.02.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,29 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,18 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte MTU Aero Engines am 01.08.2024 vorlegen. MTU Aero Engines dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 23.10.2025 präsentieren.

Experten taxieren den MTU Aero Engines-Gewinn für das Jahr 2024 auf 12,09 EUR je Aktie.

